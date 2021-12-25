В Москве состоится премьера иммерсивного шоу "Музыкальные вечера на Тверской"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ иммерсивного шоу "Музыкальные вечера на Тверской" пройдет в субботу в здании мэра Москвы. Мероприятие состоится в формате COVID-free, как и все последующие спектакли.

Лауреаты главной театральной премии "Золотая маска" Юрий Квятковский и Петр Айду создадут при помощи артистов различных стилей, жанров и поколений в залах и комнатах мэрии атмосферу, которая там царила при прежних руководителях города, генерал-губернаторах, расскажут языком современного театра об истории здания, неразрывно связанной с историей Москвы и России.

Режиссером представления стал Квятковский. В шоу примут участие ансамбль Дмитрия Покровского, квартет им. Глинки, артисты мастерской Дмитрия Брусникина, ансамбль солистов "Орфарион", артисты Театра классического балета.

"Знаменитый Дом генерал-губернаторов, резиденция мэра Москвы Сергея Собянина, открывает свои двери для москвичей и гостей столицы. Теперь здесь будут проходить не только официальные мероприятия, но и значимые культурные события, подготовленные Москонцертом, компанией Zapomni и Музеем Москвы", - рассказали ТАСС в пресс-службе Москонцерта.

Всего 25 декабря состоятся два показа иммерсивного шоу. Первое мероприятие начнется в 17:00 мск, а второе в 20:00 мск. Общая продолжительность спектакля составит 120 минут. В связи с ограничительными мерами, мероприятия одновременно смогут посетить не более 80 человек.