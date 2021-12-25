Крымско-татарский телеканал "Миллет" планирует снять сериал

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Студии крымско-татарского телеканала "Миллет" обновили в 2021 году, после выстраивания новой сетки вещания коллектив намерен заняться съемками собственного телесериала, сообщила в субботу ТАСС генеральный директор телеканала Лиля Веджатова.

"Этот год для нас стал ударным, мы отстроили все новостные студии, все студии телеканала впервые за эти годы. Все получилось сделать в современном стиле, приобрести современную технику. Думаю, что зрители это видят, чувствуют. За последние полтора года количество проектов у нас увеличилось с девяти до 23", - сказала Веджатова.

Она отметила, что проекты телеканала направлены на развитие крымско-татарской культуры, сохранение истории народа. Также реализован проект "Народы Крыма: разнообразие единства", задача которого - рассказать о культуре и традициях других народов Крымского полуострова.

"Мы планируем снять сериал на крымско-татарском языке. Пока эти планы на бумаге, но надеемся, что в ближайшее время будем более предметно это обсуждать", - рассказала Веджатова.

22 апреля 2015 года указом главы Крыма Сергея Аксенова была создана автономная некоммерческая организация "Общественная крымско-татарская телерадиокомпания", получившая название "Миллет" ("Народ"). Канал начал тестовое вещание в сентябре 2015 года. Его концепция предполагает развитие культуры и языка крымских татар, а также развитие межнациональных отношений. Вещание - 24 часа в сутки, язык - крымско-татарский -70%, русский - 30%. С 6 февраля 2017 года на полуострове началось круглосуточное вещание крымско-татарского радио "Ватан седасы" ("Голос родины").