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Умер писатель Альберт Лиханов

Ему было 86 лет
Альберт Лиханов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Альберт Лиханов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов умер на 87-м году жизни.

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Об этом сообщает Общественная палата РФ.

"Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей", - пишет Общественная палата РФ.

В новость внесена правка (11:28 мск) - уточняется возраст, верно - на 87-м году жизни.

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