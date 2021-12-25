Крепость Копорье в Ленобласти открыли для туристов после почти двухлетнего ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Крепость Копорье в Ленинградской области, которая является памятником древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества, открылась для посетителей в субботу, она была закрыта около двух лет на проведение противоаварийных и ремонтных работ. Посетителей в день открытых дверей ожидают концертная программа и огненное шоу, рассказала ТАСС директор Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова.

"Несмотря на то, что день очень морозный, очень большое количество посетителей, сейчас в крепость уже вошло несколько экскурсий. Мы сегодня принимаем наших гостей бесплатно, потому что для всех нас это очень большой праздник. Сегодня здесь проходят очень красивые мероприятия: концертная программа, в которую включены элементы военно-исторической реконструкции, и файер-шоу. Крепость была закрыта для посещения около двух лет", - рассказала она.

Крепость закрылась для посетителей в марте прошлого года, когда там обвалилась входная арка, было возбуждено уголовное дело. По словам директора, почти за два года специалисты выполнили противоаварийные работы арки, конструкции моста, Северной и Южной башен. "Эти работы позволили нам не только создать условия для сохранности крепости в период подготовки к большим реставрационным работам, но и обеспечить безопасность приема наших посетителей", - отметила Колесникова.

Посетить крепость можно без QR-кодов, так как это музей под открытым небом. Копорье будет работать в новогодние праздники в экскурсионном режиме, а 4, 6 и 8 января там пройдет игра по станциям "Найди клад". Гости узнают о становлении славянского государства, о строительстве оборонительных сооружений на Руси и найдут клад, который можно будет забрать с собой.

Объект находится на северо-западе Ленинградской области, на краю Ижорской возвышенности, в 12 км от Финского залива. Она впервые упоминается в новгородских летописях за 1240 год, до наших дней сохранилась в том виде, в котором сформировалась в первой трети XVI века с некоторыми участками кладки 1297 года. Эксперты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) ранее неоднократно отмечали, что древний памятник оборонительного зодчества находится в плачевном состоянии, башни и стены крепости могут обрушиться и требуют срочной реставрации. В 2015 году был подписан договор между Росимуществом и Комитетом культуры Ленинградской области о переходе крепости в безвозмездное и бессрочное пользование музейного агентства региона.

Впервые за многие годы противоаварийные работы были проведены на территории крепости в 2015 году. Летом 2018 года в зоне Комендантского дома Институтом истории материальной культуры РАН были проведены археологические работы, а в 2018 и 2019 годах в Копорье работал международный археологический лагерь, в котором приняли участие исследователи из России, Германии, Франции, и Украины.