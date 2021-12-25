Культурная ярмарка на Хайнане привлекла внимание общественности многообразием экспозиций

ХАЙКОУ /Китай/, 25 декабря. /ТАСС/. Шестая Международная ярмарка индустрии культуры в городе Санья на Хайнане привлекла большое внимание китайской и зарубежной общественности благодаря многообразию представленных на ней экспозиций. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Как уточнили организаторы, на выставке можно увидеть не только многочисленные предметы искусства, например, пакистанские ковры и предметы быта многогранной традиционной культуры Хайнаня, но и новинки науки и техники - роботов, устройства для физического погружения в виртуальную реальность.

На ярмарке также организовали свои стенды 10 крупных культурных учреждений КНР, занимающихся хранением, изучением и экспонированием предметов народного достояния, в том числе Музей "Саньсиндуй" (юго-западная провинция Сычуань), Музей Южно-Китайского моря (Хайнань), Дворец культуры национальностей (Пекин). "На этот раз наша главная задача - более широко ознакомить публику с нашими экспонатами, <...> чтобы они "зажгли" людей и позволили всему обществу впитать их насыщенную культурно-историческую специфику", - рассказал директор по вопросам культуры Музея "Саньсиндуй" Чэн Шэндун.

По его словам, многие доставленные в город Санья экспонаты в этом году впервые продемонстрированы за пределами провинции Сычуань. Эти удивительные артефакты бронзового века до сих пор остаются для науки загадкой.

"На этот раз ярмарка организована особенно хорошо, возникает волшебное чувство. К тому же здесь можно получить новые знания - это интереснее, чем покупать сувениры в музейном магазине", - подчеркнула одна из местных жительниц, интересующаяся археологией.

Культурная ярмарка в Санья проводится с 2015 года, за все время ее бесплатно посетили 542 тыс. человек из 116 стран, регионов и зарубежных городов-побратимов. В ежегодно проводимых мероприятиях приняли участие свыше 1,3 тыс. компаний, с экспозициями ознакомились дипломаты из почти 100 государств. В этом году она проходит 24-27 декабря и масштабнее, чем прежние. Площадь экспозиций составит 33 тыс. кв. метров, посетители могут увидеть примерно 50 тыс. экспонатов.