Татьяна Навка показала балет на льду "Лебединое озеро" с новым финалом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Показы балета на льду "Лебединое озеро" стартовали в субботу на московской арене "Мегаспорт". Адаптировать спектакль для фигуристов было давней мечтой олимпийской чемпионки, чемпионки мира, Европы и России в танцах на льду Татьяны Навки.

"Еще с детства я мечтала на льду исполнить белого или черного лебедя, примеряла всевозможные головные уборы. Но в спорте не получилось. И вот, сегодня здесь эта мечта воплощена в жизнь", - отметила она, отвечая на вопрос ТАСС.

Премьера была запланирована год назад, но из-за пандемии коронавируса была отложена. По признанию фигуристки, это только пошло на пользу постановке.

"Моя главная задача - чтобы шоу отличались от предыдущих моих проектов, сама с собой конкурирую", - заметила фигуристка, которая ранее представила спектакли "Руслан и Людмила", "Спящая красавица" и "Аленький цветочек".

Навка исполнила роль принцессы Одетты. В постановке также принимает участие семилетняя дочь фигуристки Надежда.

Специальный гость

Специальным гостем первого показа стала 13-летняя Татьяна Троценко из Ставропольского края, желание которой увидеть "Лебединое озеро" исполнил президент РФ Владимир Путин в рамках предновогодней акции "Елка желаний". Ранее девочка, проходящая в Санкт-Петербурге лечение от тяжелого заболевания, также посетила балет в Мариинском театре.

Навка пригласила Таню на лед.

"Это очень сильная девочка. Я безумно счастлива, что сегодня она здесь и получила заряд эмоций. Я очень хочу, чтобы ты выздоровела и была с нами каждый Новый год, я тебя приглашаю", - обратилась фигуристка к девочке.

Обновленный сюжет

Создатели постановки на льду переосмыслили балет на всех уровнях: от драматургии до спецэффектов. В музыкальной части объединили наследие Петра Чайковского и творчество современного композитора Сергея Ковальского.

Повествование ведется от первого лица: принц Зигфрид в исполнении пятикратного чемпиона США Петра Чернышева рассказывает свою историю голосом Александра Панайотова. Зигфрид встречает сестер-лебедей: белую Одетту и черную Одиллию (Маргарита Дробязко), узнает, что Колдун (Повилас Ванагас) наложил на них заклятие в отместку Королеве-матери (Татьяна Розанова). Принцу предстоит сделать выбор между двумя девушками, его любовь может разрушить чары.

К темной стороне принца взывает альтер-эго - Тень, которую играет чемпион Италии Иван Ригини, голосом Тени стал Филипп Киркоров. В озвучке и вокальных партиях также задействованы Ани Лорак (Одетта), Николай Басков (Колдун), Анастасия Стоцкая (Одиллия), Валерия (Королева-мать). Основную сюжетную линию дополняет игра двух гусей: фигуристов Владимира Беседина и Алексея Полищука.

"Сценарий стал интереснее, ближе каждому человеку. Мне не очень близка классическая история, и я попытался раскрыть героев более детально, объяснить, что такое люди и их поступки", - пояснил журналистам режиссер шоу Алексей Сеченов.

Концовку истории создатели спектакля тоже изменили. "Финал этой истории светлый", - добавил режиссер.

Первые в мире летающие фигуристы

Единственной стационарной декорацией стал замок Зигфрида. С помощью световых эффектов гладкий лед превращается в подернутую рябью поверхность озера. Влюбленные поднимаются над окружающей их обстановкой, и лебеди парят над ареной и зрителями.

"Рискуем. Мы бесстрашные, - поделилась Навка. - Это наше ноу-хау: ни в одном шоу в мире профессиональные фигуристы не летают".

Показы будут идти по 8 января 2022 года. "Наша надежда - что шоу увидит весь мир", - рассказала Навка.