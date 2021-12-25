В Калининграде назвали победителей второго Международного театрального фестиваля "Башня"

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Инклюзивный спектакль "Здесь больше, чем просто селедка" московского Центра творческих проектов "Инклюзион" признан лучшим по итогам второго Международного театрального фестиваля "Башня", который завершился в субботу в Калининграде. Об этом жюри объявило на торжественной церемонии закрытия культурного форума, сообщила ТАСС Лидия Пименова, пресс-секретарь Калининградского областного драматического театра, являющегося организатором фестиваля.

"Из семи спектаклей, показанных в течение недели на фестивале "Башня" коллективами из России, Белоруссии и Италии, жюри, определяя лучшую работу, остановило свой выбор на спектакле творческого центра "Инклюзион", создающего постановки с участием слепоглухих людей и людей с другими видами инвалидности", - рассказала она.

Этот спектакль - современное переосмысление картины Питера Брейгеля-старшего "Нидерландские пословицы", написанной в 1559 году и изображающей буквальные значения нидерландских пословиц. Фраза "Здесь больше, чем просто селедка", выбранная для названия спектакля, означает "Тут нечто большее, чем видно на первый взгляд".

По мнению председателя жюри фестиваля, главного режиссера Санкт-Петербургского академического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Леонида Алимова, в постановке "Здесь больше, чем просто селедка", "как ни в одном спектакле, сошлись все компоненты: технические, музыкальные решения, превосходная работа музыкантов, здесь, безусловно, замечательная режиссерская работа, прекрасный ансамбль актеров".

По итогам фестиваля были названы победители и в других номинациях: лучшей актрисой признана Марта Голубева, сыгравшая главную роль в спектакле Центра визуальных и исполнительских искусств "Арт корпорейшн" из Минска "Песнь песней" - по мотивам одного из древнейших сказаний о любви царя Соломона. Лучшим актером признан Олег Липовецкий - известный театральный режиссер и продюсер, номинант "Золотой маски", выступивший в роли актера в моноспектакле "Жирная Люба" независимого "Театрального проекта 27" из Санкт-Петербурга. Лучшим режиссером стала Полина Кардымон с аудиальным перформансом "Коромысли" новосибирской Лаборатории современного искусства. Специальный приз жюри "За работу с коллективной памятью" вручен Буинскому государственному драматическому театру из одноименного небольшого города в Татарстане, представившему спектакль "Жребий" по мотивам татарских народных рассказов.

Комментируя итоги фестиваля, художественный руководитель Калининградского областного драмтеатра Александр Федоренко отметил, что "несмотря на экзистенциальные вызовы нашего времени, второй Международный театральный фестиваль "Башня" состоялся". "Каждый спектакль стал для нас открытием и откровением. Мы искренне стремились показать нашей публике разные грани и формы современного театрального искусства, которые рождаются не только в столицах и театральных городах, но и в совсем не известных ранее. Мы почувствовали, чем живут сегодня в них люди, что болит у них и что радует. И это главное!" - подчеркнул он.

О фестивале

Международный театральный фестиваль "Башня" - новый проект облдрамтеатра, реализуемый при поддержке регионального правительства. Старт ему был дан в 2019 году, в Год театра в России. Тогда свои лучшие романтические и фантазийные спектакли представили 12 коллективов из городов России и зарубежья.

Как отметили организаторы форума, к сожалению, в этом году из-за пандемии коронавируса и действующих пограничных и других ограничений на фестиваль не смогли приехать театральные коллективы из Франции, Германии, Латвии, Литвы. В связи с ограничениями в условиях ковида не все смогли попасть на спектакли: вход зрителей в театр, с заполняемостью зала в 50%, допускался только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенную коронавирусную инфекцию. Тем не менее, на абсолютном большинстве спектаклей был аншлаг, фестиваль посетили около 2 тыс. человек.