Поэзию классиков, экскурсии и романсы представили на иммерсивном шоу в здании мэрии Москвы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ иммерсивного шоу "Музыкальные вечера на Тверской" 25 декабря состоялся в мэрии Москвы. Шоу подготовили Москонцерт, Музей Москвы и компания Zapomni, передает корреспондент ТАСС.

Специально к мероприятию в мэрии открыли центральный вход №1.

В связи с тем, что представление организовано в формате COVID-free, специалисты проверяли у всех помимо билетов еще и QR-коды. Всего на премьеру пришли около 40 человек.

В общей сложности представление длилось 120 минут. За это время лауреаты главной театральной премии "Золотая маска" Юрий Квятковский и Петр Айду создали при помощи артистов различных стилей, жанров и поколений в залах и комнатах мэрии атмосферу, которая царила там при прежних руководителях города, генерал-губернаторах.

Сначала гостям рассказали о том, как появилось здание на Тверской, кто из знаменитых людей поднимался по парадной лестнице и многое другое. За время представления гости посетили Белый, Красный и Голубой залы мэрии, где артисты студии МХАТ имени Чехова прочитали стихи Александра Пушкина, Велимира Хлебникова и многих других поэтов. В завершении прозвучали романсы.

"В следующий раз представление состоится 29 декабря. Дальнейшее расписание будет объявлено позднее", - рассказали ТАСС в пресс-службе Москонцерта.