В Москве открылся фестиваль "Новый год и Рождество в Художественном"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. В Москве в кинотеатре "Художественный" в субботу стартовал фестиваль "Новый год и Рождество". Он открылся картиной режиссера Оксаны Бычковой "Чего хочет Слава?", передает корреспондент ТАСС.

Перед началом новогодних праздников старейший кинотеатр Москвы "Художественный" решил порадовать своих зрителей новым фестивалем и показать самые интересные и небанальные новогодние картины как российских, так и зарубежных режиссеров. Традиционно открытие и спецпоказ прошел в большом зале учреждения. Перед началом на экране транслировали полный перечень фильмов, которые покажут в рамках фестиваля. Он будет идти до 9 января.

"Сегодня мы открываем наш фестиваль. Без лишней скромности скажу, что программа прекрасная, в которую вошли и голливудская классика, новые российские фильмы. Уверен, что вы сможете найти что-то для себя интересное", - сказал программный директор "Художественного" Стас Тыркин перед началом фильма.

В свою очередь актриса, главная героиня фильма "Чего хочет Слава?" Надежда Лумпова поблагодарила зрителей, которые пришли на спецпоказ.

"Это первый раз, когда фильм показывают на большом экране, и это очень здорово. Спасибо за эту возможность "Художественному". Я сегодня вместе с вами хочу посмотреть фильм здесь, в кинотеатре, в этой необыкновенной атмосфере и тишине", - сказала она.

Фильм "Чего хочет Слава" рассказывает историю девушки, которая привыкла жить эмоциями, помимо этого ее поступки импульсивны и непредсказуемы. В канун Нового года она загадывает желание, чтобы ее муж Валя стал крутым стартапером в Силиконовой долине, а она - супервумен, которая спасет мир.

Программа

Среди хитов голливудской рождественской классики, демонстрируемых на фестивале, "Рождество в июле" Престона Стерджеса (1940) - классическая голливудская комедия, в которой атмосфера рождественской неразберихи обрушивается на героев посреди лета; праздничный мюзикл "Светлое Рождество" (1954) от режиссера "Касабланки" Майкла Кертица; "Рождественский гимн" Брайана Десмонда Херста (1951) - по единодушному мнению критиков, одна из лучших экранизаций знаменитой повести Чарльза Диккенса о прижимистом старике Скрудже.

Показ легендарного фильма Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" (1947) состоится вечером 31 декабря и станет последним сеансом уходящего года в "Художественном". Праздничная картина, возвращающая веру в себя и свои силы, была номинирована на пять "Оскаров" и входит в список 100 величайших американских фильмов в истории.

"Из современных рождественских лент на фестивале в "Художественном" можно будет увидеть картину Густа ван ден Берге "Крошка Иисус из Фландрии" (2010), черную комедию Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта "Снега больше не будет" (2020) о попытках принести временное облегчение людям, живущим в эпоху глобальных проблем, а также сказку Киры Муратовой "Мелодия для шарманки" (2009) с Ренатой Литвиновой в роли доброй волшебницы (фильм будет показан с 35-мм пленки)", - рассказали в пресс-службе кинотеатра.

О кинотеатре

Художественный" - старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году. Является объектом культурного наследия регионального значения. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 1930-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы.