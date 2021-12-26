Международный фестиваль "Площадь Искусств" завершится в Петербурге концертом Андраша Шиффа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. XXl международный фестиваль "Площадь Искусств" завершится в воскресенье концертом всемирно известного пианиста сэра Андраша Шиффа (Великобритания). Он выступит в амплуа солиста и дирижера с заслуженным коллективом России академическим симфоническим оркестром филармонии имени Дмитрия Шостаковича, сообщила пресс-служба концертной организации.

"Признанный интерпретатор музыки Людвига ван Бетховена Андраш Шифф исполнит в Петербурге концерт №4 для фортепиано с оркестром - самый светлый и лирический в наследии великого венца. Также в этот вечер прозвучит музыка романтиков Феликса Мендельсона и Роберта Шумана, чьи имена оказались связаны с судьбой бетховенского концерта: первый вернул партитуру из забвения спустя почти 30 лет после ее премьеры, второй присутствовал на том историческом выступлении, пораженный как сочинением, так и талантом исполнителя", - рассказали в пресс-службе.

Пианист - давний партнер Санкт-Петербургской филармонии , где он выступает с фортепианными вечерами. Среди его международных наград - две премии Grammy, золотые медали Международного фонда Моцартеум и Королевского филармонического общества, титул рыцаря-бакалавра в почетном списке ко дню рождения Королевы Великобритании "За служение музыке".

Этим концертом филармония завершает XXI Международный зимний фестиваль "Площадь Искусств", который посвятили 100-летию старейшей концертной организации России. Он проходил при участии звезд музыкального исполнительства с 10 по 26 декабря и был самым продолжительным за всю историю этого праздника, основанного художественным руководителем филармонии народным артистом СССР Юрием Темиркановым. В фестивале со своими программами участвовали также соседи филармонии по площади Искусств - Государственный Русский музей, Михайловский театр и Театр музыкальной комедии.