Дирижер Сергей Поляничко представит в Петербурге проект "Роговая музыка в цифровом веке"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Век ХVIII и наше время встретятся на премьере программы "Погружение. Роговая музыка в цифровом веке", посвященной 15-летию Российского рогового оркестра. Концерт пройдет в воскресенье в культурном центре "ЛенДок".

Прошло уже полтора десятилетия со времени дебюта Российского рогового оркестра, возрожденного к новой жизни из недр ХVIII века, где он нес музыкальную службу при царском дворе. За прошедшие годы оркестр стремительно превратился из чудесной экзотики с классическим репертуаром в яркое явление современной музыкальной жизни, привлекательное для молодежной аудитории.

"Мы назвали наш новый проект "Роговая музыка в цифровом веке". Стараемся убедить слушателя, что роговой оркестр может и в наше время оставаться современным, соединяясь с новейшими технологиями столетия. И наша программа "Погружение" - еще один шаг в этом направлении", - сказал ТАСС дирижер Сергей Поляничко. Он гордится тем, что современные композиторы сочиняют музыку специально для этого коллектива, становясь соучастниками интересных экспериментов.

Музыку к "Погружению" написал молодой композитор, уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Кабардоков. Как рассказал маэстро, "познакомились мы с Муратом на премьере его кантаты "Александр Невский", в исполнении которой участвовал и роговой оркестр. Я сразу почувствовал, что у Мурата есть тонкое ощущение природы рогового оркестра, его тембральных красок. И в работе над "Погружением" он доказал, что это именно так". В "Погружении" нет сюжетной основы, музыка сложилась из отдельных номеров в разных стилях - тут и павана, и болеро, и вальс. Но цельность достигается обращением к внутреннему миру человека.

Оркестровый состав на премьере будет струнно-роговой. К музыкантам рогового оркестра прибавятся "Клевер-квартет", ударник Евгений Дмитриев и исполнитель на народном армянском инструменте дудуке Вардан Арутюнян. В команду исполнителей входит и медиахудожник Ксения Сангина, вынося на экраны по ходу исполнения авторскую видеографику.

Проект осуществлен при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.