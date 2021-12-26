Книгу Ахматовой с автографом Цветаевой выставили на торги за 2 млн рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сборник стихотворений Анны Ахматовой "Вечер" 1912 года издания, принадлежавший Марине Цветаевой, выставлен на торги, стартовая цена составляет 2 млн рублей. Информация о лоте размещена на сайте "Литфонда".

"Ахматова, А. Вечер. Стихи / пред. М. Кузмина. СПб.: Цех поэтов, 1912. <…> На титульном листе владельческая надпись: "Марина Цветаева. Москва, 1916 год", - говорится в описании. - Первая книга Анны Ахматовой, изданная тиражом 300 экземпляров. Экземпляр обладает коллекционной ценностью музейного уровня".

Уточняется, что издание иллюстрированное, включает 90 страниц. Книга без обложки, "блок частично распадается", содержит несколько карандашный пометок.

"На с. 43 в стихотворении "Муж хлестал меня..." присутствует рукописная правка: слово "белоокую" зачеркнуто и исправлено от руки на "белокурую". Аналогичную правку мы видели в экземпляре "Вечера" с автографом Ахматовой на аукционе "Литфонда" № 31 - вероятно, правка выполнена рукой А. Ахматовой", - уточнили в аукционном доме.

Аукцион назначен на 20 января 2022 года.

В "Литфонде" уточнили, что два других экземпляра книги Ахматовой "Вечер" были проданы за 800 тыс. рублей. Автографы Цветаевой ранее уходили с молотка за 5,75 млн рублей, 6,75 млн рублей и 4,1 млн рублей.