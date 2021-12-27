Фильм о Сергее Бодрове-младшем покажут в "Иллюзионе" к 50-летию со дня его рождения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Специальный показ документального фильма "Нас других не будет" режиссера Петра Шепотинника о Сергее Бодрове-младшем состоится в "Иллюзионе" в день 50-летия со дня рождения актера. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра.

"27 декабря 2021 года Сергею Бодрову-младшему исполнилось бы 50 лет. В кинотеатре "Иллюзион" пройдет показ фильма "Нас других не будет". Созданный им образ Данилы Багрова породил многочисленные споры и вошел в число культовых явлений российского кинематографа", - сказали в пресс-службе.

Премьера документальной картины "Нас других не будет", которая переосмысляет феномен личности Сергея Бодрова-младшего, состоялась на фестивале "Кинотавр" в этом году. Об актере и режиссере в фильме рассказывают его близкие друзья и соратники - продюсер Сергей Сельянов, композитор Вячеслав Бутусов, художник Надежда Васильева, на архивных кадрах зрители увидят самого Бодрова-младшего и режиссера Алексея Балабанова, чьи фильмы "Брат" и "Брат-2" сделали актера киногероем 1990-х.

Нужный стране герой

Сергей Бодров-младший родился в 1971 году. Он учился на отделении истории и теории искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова, специализируясь на живописи венецианского Возрождения, и получил ученую степень кандидата наук.

Дебют Бодрова-младшего в качестве актера состоялся в фильмах его отца, режиссера Сергея Бодрова, а первой большой киноработой стал фильм "Кавказский пленник" (1996), который принес ему победу на фестивале "Кинотавр". Широкое признание он получил после выхода криминальной драмы "Брат" (1997) Алексея Балабанова, а также ее продолжения - картины "Брат-2" (2000).

Продюсер обоих фильмов Сергей Сельянов рассказал ТАСС, что фильм "Брат", который в 2022 году отметит 25-летие с момента премьеры, оказался нужным для российских зрителей. "Он важен для людей, которые родились гораздо позже, чем "Брат" был снят. В стране живет довольно много людей, которых зовут Данила (Багров - герой, которого сыграл Бодров-младший), знаменитый свитер Данилы не выходит не то что из моды - он не уходит из повестки дня", - поделился собеседник агентства.

Сельянов отметил, что современная аудитория воспринимает образы героев по-своему, при этом драма не теряет актуальности спустя годы. "Фильм снят в 1990-е и про 1990-е, но главное в нем - чувство достоинства, которое главный герой проносит через картину. Оно оказалось крайне необходимым нашему народу. Видимо, эта проблема остается, поэтому и молодые зрители воспринимают этот месседж", - добавил он.

Всего творческая биография Бодрова-младшего насчитывает одиннадцать актерских работ, среди них роли в фильмах "Стрингер" (1998), "Восток-Запад" (1999), "Война" (2002), "Медвежий поцелуй" (2002). Бодров-младший работал и на телевидении - был соведущим возрожденной телепрограммы "Взгляд" и вел реалити-шоу "Последний герой". В качестве режиссера он снял фильм "Сестры".

Съемочная группа Сергея Бодрова-младшего погибла в сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Во время съемок фильма "Связной" на участников экспедиции обрушился ледник Колка, который и стал причиной трагедии.