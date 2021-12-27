Приморская государственная картинная галерея получила 1,5 тыс. экспонатов

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Приморская государственная картинная галерея в этом году получила 1,5 тыс. предметов искусства из собрания Международной конфедерации союзов художников. В галерее уже начали работу с новыми экспонатами, сообщила в понедельник директор галереи Алена Даценко во время прямого эфира на станице регионального правительства в Instagram.

"1,5 тыс. произведений передали безвозмездно <…> из большой коллекции, которая принадлежала Международной конфедерации союзов художников. После ликвидации Международной конфедерации осталось 54 тыс. произведений, было принято Министерством культуры России решение распределить эти произведения по региональным музеям. Нам очень приятно, что Приморская государственная картинная галерея была в числе тех музеев, которым выделили 1,5 тыс. предметов", - сказала Даценко, уточнив, что галерея получила предметы живописи, графики, скульптуры, театрально-декорационное искусство.

Она отметила, что финансовую помощь в доставке экспонатов из Подольска галерее оказало правительство Приморского края. Сейчас сотрудники музея работают с привезенными предметами искусства.

После проведения всех необходимых процедур картины, созданные во второй половине XX - начале XXI века будут выставлять в залах галереи. Даценко уточнила, что посетители, вероятнее всего, сначала увидят графику, так как эти произведения первыми поступили в обработку.

Приморская галерея открыта в 1966 году, основой коллекции стали произведения из фондов Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и музея им. Пушкина. В фондах галереи - около 10 тыс. экспонатов. С 2014 года галерея является партнером проекта создания центра-спутника "Эрмитаж-Владивосток".