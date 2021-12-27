"Серебряные коньки" и "Батя" стали лидерами у подписчиков российских онлайн-сервисов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российская драма "Соври мне правду" с Дарьей Мельниковой и Павлом Прилучным, комедия "Батя" с Владимиром Вдовиченковым, мелодрама "Серебряные коньки" и другие картины пользовались наибольшим интересом подписчиков отечественных стримингов в 2021 году. Представители отечественных сервисов рассказали ТАСС, что платформы стремятся соблюдать окно между выходом премьер в кино и цифровым релизом, поскольку реальный прокат подогревает интерес зрителей и создает вокруг фильма определенные ожидания.

Популярность российских проектов

Российские фильмы составили конкуренцию зарубежным проектам в онлайн-кинотеатрах по итогам 2021 года: они вошли в тройки лидеров практически всех опрошенных агентством площадок. Как сказал ТАСС программный директор Start Михаил Клочков, пятерку лидеров на видеосервисе составили три проекта из линейки "кинопремьеры по пятницам" - драма "Соври мне правду" режиссера Ольги Акатьевой, "Молоко" Карена Оганесяна с Юлией Пересильд и "Герда" Натальи Кудряшовой. "Картины коллекции выходили с коротким окном после проката, многие из них шумели на фестивалях и были знаковыми для индустрии. Что важно: фильмы входили в единую подписку - никаких доплат за новинки от подписчиков Start не требовалось. Мы очень довольны результатами этой коллекции", - сказал собеседник агентства.

Второе и четвертое место в топе заняло большое прокатное кино - сказочный блокбастер "Последний богатырь: корень зла" Дмитрия Дьяченко, который также вошел в топ у зрителей Okko, и комедия "Пара из будущего" Алексея Нужного.

Лидерство на платформе IVI одержала комедия "Батя" Дмитрия Ефимовича, также в топ вошли блокбастер "Огонь" Алексея Нужного, победитель "Оскара" мультфильм "Душа" (Soul), фантастический боевик "Бесконечность" (Infinite) и экшен-фильм по видеоигре "Мортал Комбат" (Mortal Kombat). Среди сериалов интересом зрителей пользовались драмеди "Везет" с Евгением Цыгановым, фантастический детектив "Пробуждение" с Евгением Мироновым и комедия "По колено". "Многие российские релизы выходили сразу в подписке, поэтому их популярность относительно зарубежных новинок выше, а по уровню привлечения и удержания аудитории отечественные проекты превзошли даже многие зарубежные. Однако в топ лучших фильмов всегда входят и голливудские блокбастеры, например, "Бесконечность" и "Мортал Комбат" стали знаковыми премьерами на платформе", - сказал ТАСС заместитель гендиректора по контенту IVI Иван Гринин.

Комедии в топе

Наиболее популярным жанром у подписчиков многих сервисов остается комедия, также зрители с интересом смотрят драмы, мелодрамы и триллеры, причем как полнометражные картины, так и сериалы, многие из которых на сегодняшний день воспринимаются как большое серьезное кино. Гринин объяснил успех комедийного жанра тем, что он позволяет собирать у экрана всю семью. "Люди хотят отвлечься от повседневности, поэтому им нравится легкий и веселый контент. Многие оригинальные релизы на платформе были именно комедийными, к топовым проектам по просмотрам относятся абсолютные народные хиты "Батя", "Пара из будущего", "Родные", а также созданный совместно с онлайн-кинотеатром IVI "Спасите Колю!" и легендарный ситком "Друзья", - поделился он.

Подписчики мультимедийного сервиса Okko в 2021 году смотрели новогоднюю мелодраму "Серебряные коньки" Михаила Локшина, триллер "Побег из Претории" (Escape from Pretoria) Фрэнсиса Аннана с Дэниэлом Редклиффом, спортивную драму "На острие" Эдуарда Бордукова, семейную мелодраму "Пальма" Александра Домогарова-младшего и оскаровского триумфатора - драму "Земля кочевников" (Nomadland) Хлои Джао. Абсолютным рекордсменом в сервисе стал оригинальный сериал Okko "Чикатило", который собрал свыше 15 миллионов просмотров.

Пользователи Megogo Россия отдали предпочтение большим зарубежным премьерам, среди которых "Гнев человеческий" (Wrath of Man) Гая Ричи, "Довод" (Tenet) Кристофера Нолана и "Джентльмены" (The Gentlemen), которых тоже снял Ричи. Среди сериалов гендиректор онлайн-кинотеатра Виктор Чеканов особо отметил их оригинальный проект "Последний аксель". Спортивная драма принесла платформе больше новых подписчиков, чем любой российский сериал, выходивший на Megogo за 10 лет работы.

Подписчики сервиса Premier смотрели новый оригинальный проект платформы "Вне себя" с Евгением Стычкиным в роли гениального финансиста, который постоянно окружен фантомами из-за психического расстройства, многосерийный триллер "Инсомния", драму "Контакт", снятую Стычкиным в качестве режиссера, и драму о рэп-индустрии "Солдаут".

Баланс онлайна и офлайна

С 2020 года многие крупные кинотеатральные премьеры довольно быстро или в некоторых случаях одновременно выходили в онлайн-кинотеатрах, при этом эксперты не раз говорили о необходимости соблюдения промежутка между выпуском картин в прокат и цифровым релизом. Клочков подчеркнул, что группа компаний Start продюсирует полнометражные фильмы, поэтому заинтересована и в кинотеатральных, и в дистрибуционных успехах проектов. "В вопросах кинотеатральных окон для нас тоже очень важен баланс, максимальное их сокращение - не главная наша цель. <…> Картины с коротким окном получают, конечно, преимущество: они работают с аудиторией в тот момент, когда неудовлетворенный спрос на них особенно велик. Но, повторюсь, в этом вопросе нам важен баланс и индивидуальный подход к каждому фильму", - пояснил он.

Как отметили в Okko, отсутствие кинотеатрального релиза не всегда играет на руку онлайн-платформам, поскольку такие проекты набирают обороты в онлайн-пространстве чуть медленнее. "Количество кинотеатров не покрывает страну целиком, и насколько бы громким ни был релиз или его сборы, в онлайн он все равно становится лидером по просмотрам. Мы понимаем, что кинотеатральному прокату тяжело в пандемию, поэтому готовы обеспечивать создателям доступ к аудитории сервиса, и, соответственно, помогать зрителям не лишаться новинок. По большому счету пока нам всем полезна синергия с прокатом", - заключили в пресс-службе платформы.

Планы на 2022 год

По словам директора IVI Originals Вадима Соколовского, онлайн-кинотеатр в 2022 году планирует выпустить до 20 оригинальных проектов, среди которых будут сериалы, фильмы и другой развлекательный контент. "Мы уже анонсировали появление оригинальных сериалов "И снова здравствуйте", "Химера", "Горбачев" и других. В начале года мы запустим производство проектов в сотрудничестве с нашими партнерами, с которыми мы подписались в 2021 году - студиями "Среда", Hype Film, компанией Star Media, шоураннерами Андреем Золотаревым, Владимиром Масловым, Алексеем Казаковым, Сергеем Минаевым и другими продюсерами и производителями развлекательного контента, кино и сериалов", - рассказал собеседник агентства.

Онлайн-кинотеатр Premier намерен расширять библиотеку контента за счет оригинальных проектов, новинок и культовых российских и зарубежных фильмов и сериалов. "Уже в начале года Premier покажет новый сатирический проект "Бесит". Также в 2022 году мы планируем показать сериал "ЮЗЗЗ" о ростовской молодежи в центре уличной культуры, хип-хопа и бандитских разборок юга России и другие", - поделился заместитель гендиректора платформы Макар Кожухов.

Мультимедийный сервис Okko готовит большое количество премьер для максимально широкой аудитории. Линейка оригинальных сериалов пополнится масштабной исторической сагой о временах Бориса Годунова "Смута", которая создается в партнерстве с Первым каналом, экранизацией "Жука в муравейнике" братьев Стругацких, которая снимается вместе со студией "Медиаслово", сериалом "Код Дурова" об истории создания "ВКонтакте" и Telegram, работа над которым идет в сотрудничестве с компанией Александра Роднянского и Сергея Мелькумова "Нон-Стоп Продакшн", и другими проектами. "Отдельно запускаем линейку документального кино в партнерстве с киностудией Горького и студией "Амурские волны", расширяем линейку спортивных трансляций и детского контента в партнерстве со студией "Союзмультфильм", - добавили в пресс-службе Okko.

Видеосервис Start выпустит 30 оригинальных фильмов и сериалов в следующем году, среди них остросюжетный триллер "Карамора" Данилы Козловского, продолжение "Вампиров средней полосы" и "Пассажиров", а также сиквел "Содержанок". Зрителей также ожидают новый проект "Алиса не может ждать" Наталии Мещаниновой и другие.