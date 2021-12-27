Умер режиссер первого сезона сериала "Большая маленькая ложь"

ТАСС, 27 декабря. Канадский режиссер Жан-Марк Валле, снявший фильм "Далласский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club, 2013) и первый сезон сериала "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies, 2017-2019), умер на 59-м году жизни в своем доме неподалеку от Квебека. Об этом в понедельник сообщает журнал Variety.

"Жан-Марк выступал за креативность, аутентичность и стремление к новому", - приводит издание слова продюсера Нэйтана Росса, коллеги Валле по съемочной площадке.

Причина смерти не уточняется.

В 2013 году Валле был номинирован на "Оскар" за "Далласский клуб покупателей". В итоге картина получила три статуэтки, однако "Оскара" за лучший фильм удостоена не была.

Сериал "Большая маленькая ложь" в 2017 году победил в четырех номинациях премии "Эмми", в том числе в номинации "Лучший мини-сериал".