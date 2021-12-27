Екатеринбургский театр кукол открылся после масштабного капитального ремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский театр кукол открылся после почти двух лет масштабного капитального ремонта по нацпроекту "Культура", передает корреспондент ТАСС.

Здание для Екатеринбургского театра кукол было построено в 1964 году, его реконструкция прошла в 1996-1998 годах. Несколько лет назад здание перестало соответствовать техническим нормам, здесь устарело техническое оборудование, износились системы коммуникаций.

"XXI век и запросы зрителей, особенно наших маленьких зрителей, предопределили то, что произошло с этим замечательным нашим культурным заведением", - сказал на церемонии открытия театра глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Суммарная стоимость работ и оборудования составила около 400 млн рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов, в том числе чуть более 15 млн рублей понадобилось на реализацию проекта "Время чудес" - кинетического театра на фасаде здания.

В театре отремонтировали фасад и кровлю, провели замену внутренних и наружных коммуникаций, модернизацию силового и электроакустического оборудования, обновили интерьер внутренних помещений, установили новое световое и звуковое, сценическое и инженерное оборудование, заменили кресла в большом зале, выделили специальные зоны для людей с ограниченными возможностями.

На фасаде здания также появился уникальный кинетический театр "Время чудес" - арт-объект в виде часового механизма с движущимися куклами, которые в определенное время "оживают". Главными персонажами кинетического театра стали семь национальных кукольных героев - российский Петрушка и его иностранные братья. Сказочные куклы символизируют единство культур. Персонажи, которые находятся внутри часов, двигают время.

Точка притяжения туристов

"Изменения произошли глобальные, как внутри здания, так и снаружи. Полагаем, что ["Театр чудес"] станет очень яркой доминируют точкой не только на культурной карте Екатеринбурга, но и на туристической. В России таких объектов [практически нет] - часы на образцовском театре (на фасаде в Театре кукол им. С.Образцова в Москве - прим. ТАСС) и, пожалуй, больше я не знаю", - сказал директор театра Петр Стражников.

Он уточнил, что первый спектакль пройдет в обновленном здании 11 февраля - для этого выбрана постановка "Алиса в стране чудес".

Екатеринбургский театр кукол открылся в 1932 году. В театре более сотни сотрудников, шесть имеют звание "Заслуженный артист РФ". Актеры владеют куклами различных систем. За 89 лет своей деятельности Екатеринбургский театр кукол стал известен в России и за рубежом.