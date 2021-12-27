Еще один корпус Нижегородского кремля переоборудуют в экспозиционное пространство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Административный корпус №10 Нижегородского кремля - бывший корпус гарнизонных казарм - переоборудуют в общественное пространство с местом для экспозиций, сообщил в интервью ТАСС заместитель губернатора области Андрей Бетин.

"Полностью освобожден административный корпус №10 (бывший корпус гарнизонных казарм - прим. ТАСС). После проведения ремонтных работ это будет универсальная выставочная площадка с открытым экспозиционным программированием. Уже подготовлен проект: на первом этаже запланированы общественные пространства, лектории, гардеробная, кафе, сувенирный магазин и административные помещения; весь второй этаж, а это 1 250 кв. метров, предполагается отдать под экспозиции", - сказал Бетин.

Он также рассказал, что концепция предусматривает планомерное развитие кремля до 2025 года. "Так, в ближайшее время мы планируем запустить проект "Стрела времени" - это круговой маршрут по всем башням Нижегородского кремля. Пройдя полный круг по стене и зайдя в каждую башню, можно будет увидеть восемь веков истории города через призму истории кремля", - отметил собеседник агентства.

Нижегородский кремль - средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Входит в число наиболее ценных архитектурных памятников РФ. Кремль является вторым по размеру после Московского, он находится в историческом центре города. Его территория - одно из самых популярных мест для посещения у туристов.

В августе этого года на территории Нижегородского кремля - спустя 230 лет - стал доступен круговой маршрут по боевому ходу. Его протяженность составляет более двух километров. Работы на территории Нижегородского кремля в 2021 году проводились по программе празднования 800-летия города, в которую вошли не только работы по обновлению инфраструктуры, но и более 150 мероприятий из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности.

"После открытия боевого хода только за два месяца по стене древней крепости прошло больше 200 тыс. человек. Многим интересно побывать на обновленных территориях и открывшихся смотровых площадках. Кремль побуждает к новым знаниям и открытиям. По постам в социальных сетях мы видим, что у посетителей возрос интерес к историческому и образовательному контенту, обновленные территории стали своеобразной соревновательной площадкой для фотографов - количество размещенных в социальных сетях видео- и фотоматериалов увеличилось в разы", - сказал Бетин.