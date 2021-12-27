Документальный фильм "Нас других не будет" о Бодрове - младшем выйдет онлайн 28 декабря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Онлайн-премьера документального фильма "Нас других не будет" режиссера Петра Шепотинника о Сергее Бодрове - младшем состоится 28 декабря на KION и Premier. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах платформ.

"Со-эксклюзивная премьера документального фильма о российском актере, режиссере и сценаристе Сергее Бодрове мл. "Нас других не будет" состоится 28 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Кино, созданное из архивных материалов и ранее не публиковавшихся интервью, будет доступно зрителям онлайн-кинотеатра по подписке", - говорится в сообщении. Также проект выйдет в онлайн-кинотеатре Premier.

Премьера картины "Нас других не будет", которая переосмысляет феномен личности Сергея Бодрова - младшего, состоялась на фестивале "Кинотавр" в этом году. Об актере и режиссере в фильме рассказывают его близкие друзья и соратники - продюсер Сергей Сельянов, композитор Вячеслав Бутусов, художник Надежда Васильева.

Авторами идеи создания документального кино выступили генпродюсеры российской кинокомпании 1-2-3 Production Евгений Никишов и Валерий Федорович, режиссером стал киновед, телеведущий и автор документальных программ Петр Шепотинник, креативным продюсером - Ася Колодижнер. Специально для проекта Вячеслав Бутусов написал фортепианную музыку.

Фильм вышел в ограниченный прокат 7 октября. В понедельник Шепотинник и Колодижнер лично представят картину на спецпоказе к 50-летию со дня рождения Бодрова - младшего в рамках проекта КАРО.Арт в столичном киноцентре "Октябрь".

О Бодрове - младшем

Творческая биография Бодрова - младшего насчитывает одиннадцать актерских работ, среди них роли в фильмах "Стрингер" (1998), "Восток-Запад" (1999), "Война" (2002), "Медвежий поцелуй" (2002) и другие. Также он работал на телевидении - был соведущим возрожденной телепрограммы "Взгляд" и вел реалити-шоу "Последний герой". В качестве режиссера снял фильм "Сестры".

Съемочная группа Бодрова - младшего погибла в сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Во время съемок фильма "Связной" на участников экспедиции обрушился ледник Колка.