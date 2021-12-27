Экскурсии на электрокарах начнутся в Нижегородском кремле весной 2022 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Экскурсии по территории Нижегородского кремля на электрокарах начнут проводить с весны 2022 года. Территорию планируется наполнить событийными мероприятиями - книжными выставками, фестивалями духовного и современного искусства, образовательными проектами, сообщил в интервью ТАСС заместитель губернатора региона Андрей Бетин.

"Весной стартуют экскурсии по территории кремля на электрокарах. Кроме этого, реализуется большой и технически сложный проект по воссозданию исторического фуникулера - единственного в мире проходящего под стенами древней крепости", - сказал Бетин.

Он добавил, что планируется наполнить территорию событийными мероприятиями - книжными выставками, фестивалями духовного и современного искусства, образовательными проектами. "Чтобы помимо комфортного общественного пространства Нижегородский кремль был еще и центром культуры и духовности", - отметил собеседник агентства.

Так, весной 2022 года планируется проведение открытых лекций по истории, архитектуре, экологии, творческие встречи с учеными и писателями, а также мастер-классы на территории созданного Литературного сада, который располагается за художественным музеем.

Нижегородский кремль - средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Входит в число наиболее ценных архитектурных памятников РФ. Кремль является вторым по размеру после Московского, он находится в историческом центре города. Его территория - одно из самых популярных мест для посещения у туристов.

В августе этого года на территории Нижегородского кремля - спустя 230 лет - стал доступен круговой маршрут по боевому ходу. Его протяженность составляет более двух километров. Работы на территории Нижегородского кремля в 2021 году проводились по программе празднования 800-летия города, в которую вошли не только работы по обновлению инфраструктуры, но и более 150 мероприятий из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/13297875.