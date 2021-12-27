Группа "Земляне" выступила с титулованными спортсменами

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Группа "Земляне" стала участником шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова "Легенды спорта. Первые", посвященного 60-летию первого полета человека в космос. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба коллектива.

Музыканты открыли шоу своим "космическим" хитом "Трава у дома".

"Спорт и космос - это темы главных хитов "Землян". Именно такие песни, как "Каскадеры" и "Трава у дома", сделали нашу группу известной. Поэтому мы с радостью согласились выступить на этом шоу. Мы безумно рады, что легендарные российские спортсмены, за которых мы искренне болеем на всех чемпионатах, вышли на сцену под нашу музыку", - поделился гитарист "Землян" Игорь Романов.

В шоу было задействовано более 250 участников, в числе которых чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, сильнейшие представители российских сборных в разных видах спорта и юные спортсмены. На сцену вышла единственная в истории гимнастка, выступавшая на восьми летних Олимпийских играх, Оксана Чусовитина, участник шести олимпийских игр, болгарский гимнаст Йордан Йовчев и чемпионы Игр в Токио.

Группа "Земляне" была основана в 1978 году в Ленинграде. Популярность пришла к коллективу в 1979 году после исполнения песни "Красный конь". Визитной карточкой "Землян" стала композиция "Трава у дома", записанная в 1982 году. В 2021 году в группу вернулись участники ее первого состава - гитарист Игорь Романов и барабанщик Владимир Киселев.