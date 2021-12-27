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Исполнитель роли Гренгуара в мюзикле "Нотр-Дам де Пари" выступит в Москве и Петербурге

Концерты Брюно Пельтье запланированы на осень 2022 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Канадский певец Брюно Пельтье осенью 2022 года посетит с концертами Санкт-Петербург и Москву. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании "МТС Энтертейнмент".

"Специально для юбилейных концертов в России артист готовит программу из главных сольных хитов и отрывков из знаковых мюзиклов. Концерты пройдут 28 октября 2022 года во Дворце искусств Санкт-Петербурга и 30 октября в Московском международном Доме музыки", - сказали организаторы.

Европейское турне Пельтье будет приурочено к 30-летию его сольной карьеры.

Организаторы российских концертов объявили о предварительной продаже билетов для клиентов сервиса МТС Live, а также привилегиях, в числе которых - встреча с певцом на саунд-чеке и автограф-сессия.

Пельтье начал карьеру в Шарльбуре в англоязычных рок-группах. Первый сольный альбом он выпустил в 1992 году, тогда же он вошел в труппу мюзикла Мишеля Берже и Люка Пламондона "Легенда о Джимми". Мировую известность Пельтье принесла роль поэта Гренгуара в "Нотр-Дам де Пари". В творческой биографии артиста - дуэты с Селин Дион и Ларой Фабиан, десятки наград, включая World Music Awards.

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