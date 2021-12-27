Более 30 проектов вошли в шорт-лист лаборатории "Ленфильм-дебют"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Тридцать один проект из пяти городов России вошел в короткий список сценарно-режиссерской лаборатории "Ленфильм-дебют", созданной киностудией "Ленфильм" в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ. Как сообщили организаторы, для участия в отборе было подано почти 600 заявок.

"В шорт-лист прошел 31 проект из 595 поданных заявок. После заключительного этапа отбора 1 февраля 2022 года будет объявлена десятка проектов-финалистов, авторы которых примут участие в лаборатории. Финалисты получат возможность доработать свои дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии", - говорится в сообщении организаторов проекта.

Значительная часть заявок, прошедших отбор, поступила из Москвы и Санкт-Петербурга. В шорт-лист также вошли проекты из Екатеринбурга, Тольятти и Тюмени.

"Мы <…> высоко ценим ту искренность, эмоциональность, талант и любовь к кино, которые чувствовались в каждом письме и текстах, которые нам довелось прочесть. Мы убеждены, что уже сейчас выбранный нами список авторов заслуживает самого пристального внимания от киноиндустрии. Это яркие, самобытные и нетривиальные режиссеры и сценаристы, о которых мы точно еще услышим", - приведены в сообщении слова мастера лаборатории "Ленфильм-дебют" Анны Гудковой.

На следующем этапе мастера и кураторы, в числе которых режиссеры и сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, по итогам творческого задания отберут из шорт-листа 10 лучших проектов для дальнейшей работы с авторами в рамках лаборатории. Обучение начнется весной 2022 года в Санкт-Петербурге на базе "Ленфильма" в офлайн- и онлайн-форматах. Программа включит в себя три очных учебных недели в Петербурге, индивидуальную онлайн-работу с кураторами между очными рабочими встречами и запланированный на осень следующего года финальный питчинг перед представителями Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами.

Целью лаборатории является повышение качественного уровня отечественных дебютных проектов, увеличение количества оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами, а также помощь в интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст. Инициатором создания лаборатории выступила продюсер кинокомпании СТВ, основатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд ("Купе номер 6" Юхо Куосманена; "Аритмия" Бориса Хлебникова и другие). С 2012 года Дрозд проводит в России международные образовательные программы в сфере кино.