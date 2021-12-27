Музей-заповедник "Павловск" под Петербургом почти восстановил доковидную посещаемость

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Павловск" под Санкт-Петербургом принял в этом году 1,3 млн посетителей, что на 300 тыс. больше, чем в прошлом году и на 200 тыс. меньше, чем в допандемийном 2019-м. Об этом сообщила директор учреждения Вера Дементьева на пресс-конференции.

"Количество посещений в этом году - 1 млн 300 тыс., это на 1 декабря. Если сравнить с прошлым годом, то это было 999 тыс., а с доковидным - у нас было более 1,5 млн", - рассказала Дементьева, добавив, что разница в посещаемости между 2021 и 2019 годами сопоставима с количеством иностранных гостей, которых принимал музей-заповедник, - около 200 тыс.

Директор отметила, что в этом году собственные доходы ГМЗ "Павловск", то есть те средства, которые музей зарабатывает на своих услугах, достигли 132 млн рублей. "В 2020 году у нас было резкое падение - 91 млн, <…> в 2019-м - почти 200 млн", - пояснила она. Вместе с тем Дементьева добавила, что в следующем году сохранится значительная часть льгот для посетителей, прежде всего, для категорий пенсионного возраста.

По данным на 1 декабря, озвученным руководителем музея-заповедника, без малого 90% его сотрудников прошли вакцинацию от коронавируса или переболели.

"В следующем году, я надеюсь, мы приступим к масштабным реставрационным работам", - отметила Дементьева. Так, в музее рассчитывают в 2022 году начать работы по комплексу Краснодолинного павильона. "Напомню, что это один из самых вопиющих ансамблей, который просто руинирован - и это не следы военных преступлений, это то, до чего довело время. После войны никаких работ не велось, даже элементарных работ по сохранению, консервации этого объекта", - сказала директор.

Также музей планирует сосредоточиться на подготовке к реставрационным работам в Павловском дворце. Он был восстановлен в 1957 году - первым из памятников в Европе в послевоенное время. "Век реставрационной долговечности подошел к своему пределу, - отметила Дементьева. - Дворец пришел уже к таким серьезным проблемам, как изношенность - как моральная, так и техническая - всех инженерных систем". По ее словам, значительную часть реставрационных планов музея-заповедника планируется осуществить к 2027 году, когда "Павловск" будет отмечать 250-летие с момента основания.

О музее-заповеднике

Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII - начала XIX веков, является памятником культурного наследия, находящимся под защитой ЮНЕСКО. Павловск превратился в императорскую резиденцию со вступлением Павла I на престол в 1796 году. В июне 1918 года Павловский дворец и парк были преобразованы в государственный музей.

В 2020 году в соответствии с распоряжением правительства РФ ГМЗ "Павловск" перешел из городского подчинения в федеральное. Функции и полномочия учредителя музея-заповедника осуществляет Минкультуры России.