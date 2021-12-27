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Пользователи "Пушкинской карты" потратили на билеты в 2021 году более 1,7 млрд рублей

Участниками проекта стали более 3 тыс. учреждений культуры

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пользователи "Пушкинской карты" за четыре месяца с момента запуска программы приобрели билеты на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила на коллегии Минкультуры РФ замминистра культуры Ольга Ярилова.

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"За четыре месяца работы программы мы оформили 3,8 млн карт, количество уникальных покупателей достигло 1,3 млн человек. Продано более чем 2,5 млн билетов на сумму свыше 1,7 млрд рублей", - сказала Ярилова.

Она отметила, что участниками проекта стали более 3 тыс. учреждений культуры. Лидерами по продажам билетов на мероприятия стали Татарстан, Москва, Башкирия и другие регионы.

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