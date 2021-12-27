Пользователи "Пушкинской карты" потратили на билеты в 2021 году более 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пользователи "Пушкинской карты" за четыре месяца с момента запуска программы приобрели билеты на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила на коллегии Минкультуры РФ замминистра культуры Ольга Ярилова.

В музей, театр, на концерт — за счет государства.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"За четыре месяца работы программы мы оформили 3,8 млн карт, количество уникальных покупателей достигло 1,3 млн человек. Продано более чем 2,5 млн билетов на сумму свыше 1,7 млрд рублей", - сказала Ярилова.

Она отметила, что участниками проекта стали более 3 тыс. учреждений культуры. Лидерами по продажам билетов на мероприятия стали Татарстан, Москва, Башкирия и другие регионы.