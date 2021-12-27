Посещаемость Красногорского филиала Музея Победы увеличилась в четыре раза в 2021 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. человек посетили Красногорский филиал Музея Победы в 2021 году. По сравнению с предыдущим годом посещаемость музея увеличилась почти в четыре раза, сообщила в понедельник пресс-служба ФГБУК "Музей Победы".

"За год посещаемость музея увеличилась почти в четыре раза. Конечно, это обусловлено тем, что в 2020 году мы столкнулись с пандемией и длительными ограничительными мероприятиями. Действовали ограничения и в 2021 году, также были введены новые требования к посетителям. Но мы стараемся делать музей интереснее, обновляем экспозиции, в течение года работают временные тематические выставки, разработаны новые выездные программы для детей и взрослых", - приводятся слова заведующей Красногорским филиалом Музея Победы Маргариты Иващенко.

За 2021 год разработано 10 тематических экскурсий, прошли мероприятия в рамках программ "Красногорский полк", "Спасая детство", а также лекции и квесты военно-исторической направленности. Филиал провел несколько всероссийских конкурсов творческих работ. Один из них пройдет до 5 января - конкурс рисунков "К нам приехал Дед Мороз". В марте в Красногорском филиале состоялся масштабный конкурс чтецов "О той весне". Участниками было отправлено более 250 заявок, из которых отобрано 75 человек для участия в очном этапе.

Большим событием для филиала стало создание общественного совета, в который вошли руководители ветеранских и других общественных организаций, священнослужители, историки, журналисты, заслуженные деятели культуры России. В преддверии Дня Победы, 7 мая на территории музея был впервые проведен рок-фестиваль #рокотпобеды, на котором исполнялись патриотические песни и песни военных лет. В декабре в рамках проведения мероприятий, посвященных 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой, на территории Красногорского филиала был открыт закладной камень на месте будущего памятного знакам бойцам Красногорского батальона народного ополчения.

К новогодним праздникам в филиале открылись выставка "Новый год моей страны", где представлены старинные детские и елочные игрушки, а также новогодний квест для детей "Спасти Москву!".