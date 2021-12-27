МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Драму "Уроки фарси" Вадима Перельмана номинировали на китайскую премию Golden Rooster Awards в номинации "Лучший зарубежный фильм". Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Hype Film.

"Картина "Уроки фарси" режиссера Вадима Перельмана производства кинокомпании Hype Film номинирована на китайскую кинопремию Golden Rooster Awards. Данная номинация впервые будет вручаться в рамках премии Golden Rooster Awards", - рассказали в пресс-службе.

Китайская премия Golden Rooster Awards существует с 1981 года, ее результаты определяют режиссеры, критики, историки кино и другие эксперты.

Международная премьера фильма "Уроки фарси" состоялась на Берлинском кинофестивале в 2020 году. В китайском прокате бокс-офис картины составил более €4,6 млн, она получила высокие оценки на главных онлайн-площадках страны.

Драма рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса и учит концлагерного повара, который мечтает после войны открыть ресторан в Иране, персидскому языку. Главные роли исполнили Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер.