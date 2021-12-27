Ледовое шоу "Щелкунчик и Мышиный король" покажут в Нижнем Новгороде 14 раз

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /ТАСС/. Новогоднее ледовое шоу "Щелкунчик и Мышиный король" в постановке Ильи Авербуха покажут в Нижнем Новгороде со 2 по 8 января. В день запланировано по два концерта, сообщает в понедельник пресс-служба "Центра 800".

"Со 2 по 8 января 2022 года впервые в Нижнем Новгороде покажут самое популярное новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Новогодняя столица России - 2022". Запланировано 14 показов", - сказано в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, в этом году сказке Гофмана исполнилось уже 205 лет. "По легендарному произведению снимали кино и мультфильмы, ставили балет и оперу, а сказка до сих пор привлекает внимание. Уверен, что ледовое представление от Ильи Авербуха не оставит равнодушным ни одного зрителя. "Щелкунчик" - пожалуй, самая известная и самая любимая новогодняя история" - приводит слова Берковича пресс-служба.

Как рассказал сам Авербух, с первых минут зрители окунутся в атмосферу чудес. "Сказка Гофмана глубока и многогранна. Но мы, по сути, создали новую сказку с новым сюжетом на основе всем знакомой истории. Эта постановка занимает особое место среди наших шоу. Она полна чудесных превращений и открытий", - цитирует режиссера пресс-служба.

Главные роли в спектакле исполнят бронзовый призер Олимпиады 2010 года Оксана Домнина и олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров. Также в постановке принимают участие олимпийская чемпионка 2014 года в командном зачете, серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Боброва, бронзовый призер Олимпиады-2010 Максим Шабалин, двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский.

Шоу "Щелкунчик и Мышиный король" впервые представили в Москве в декабре 2016 года. Оно стало самым дорогостоящим и зрелищным из всех новогодних проектов Ильи Авербуха. Для создания сказки на льду используют яркие костюмы, автором которых стал известный театральный дизайнер Константин Салаватов, а также красивые декорации и многоуровневую сценографию. Ледовое шоу можно будет увидеть на стадионе "Труд". Ежедневно запланировано по два показа - в 17:00 и 19:00. Для доступа на ледовое шоу взрослым потребуется QR-код с портала госуслуг с данными о вакцинации или перенесенном заболевании или "Мультипасс". Доступ без сопровождения взрослых возможен для детей с 14 лет.