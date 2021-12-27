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Вышел новый трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза

Премьера фильма в России запланирована на 3 марта
' Warner Bros. Pictures/Youtube'

Warner Bros. Pictures представила новый трейлер "Бэтмена" Мэтта Ривза. Видео появилось на официальном YouTube-канале студии в понедельник.

В новом ролике Бэтмен встречается в Селиной Кайл, известной как Женщина-кошка, а также устраивает погоню за одним из антагонистов фильма - Пингвином.

Главную роль в картине от режиссера "Монстро" и двух частей саги "Планета обезьян" исполнил Роберт Паттинсон. В фильме также снялись Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.

Мировая премьера нового "Бэтмена" запланирована на 2 марта 2022 года, российские зрители увидят фильм на день позже.

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