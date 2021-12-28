В Тихвине откроется после реставрации Музей Римского-Корсакова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Дом-музей композитора Николая Римского-Корсакова в Тихвине Ленинградской области открывается во вторник для посетителей после двухлетней реставрации. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"В государственном мемориальном доме-музее откроется первая после завершения реставрации выставка "Хранитель памяти. Дом Н.А.Римского-Корсакова". На выставке представлены фотографии, рассказывающие об истории дома и музея, а также снимки, материалы и артефакты, связанные с этапами реставрации. Но главный экспонат музея - это сам дом, который является памятником культурного наследия, одной из самых известных усадеб первой половины XIX века", - говорится в сообщении.

Родовая усадьба Римских-Корсаковых была возведена в 1801 году дедом музыканта - Петром Воиновичем Римским-Корсаковым, уездным предводителем Тихвинского дворянства. С тех пор дом ни разу не подвергался существенным изменениям, поэтому удалось сохранить оригинальные лепные карнизы, двери, печи и полы. Музей открылся в Тихвине 23 июня 1944 года в честь 100-летия со дня рождения композитора, большой вклад в формирование мемориального фонда внесли его сын и внуки. В 1980-е годы в доме проводилась реставрация, во время которой были воссозданы интерьеры мемориальных комнат. Новые ремонтно-реставрационные работы в доме-музее Римского-Корсакова проведены в 2019-2021 годах.

"Пространство дома сейчас максимально открыто для посетителей, представляя масштабы строения, его архитектурные особенности. Гости увидят исторические обои, белый дубовый паркет начала XIX века, печи, лепнину и потайную дверь-шкафчик", - сообщили в пресс-службе.

Фонд дома-музея насчитывает более 10 000 предметов, среди которых дворянская мебель, предметы быта и личные вещи Римских-Корсаковых. Возле музея располагается памятник композитору, выполненный скульптором Николаем Дыдыкиным и архитектором Константином Митрофановым.