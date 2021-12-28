Режиссер "Игры в кальмара" обсуждает с Netflix съемки третьего сезона сериала

СЕУЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Режиссер Хван Дон-хёк ведет переговоры со стриминговой платформой Netflix о съемках не только второго, но и третьего сезонов сериала "Игра в кальмара". Об этом режиссер сообщил во вторник в интервью телеканалу KBS .

Не так велик хайп, как его малюют:

Не так велик хайп, как его малюют: разбираем феномен "Игры в кальмара"

"Я веду переговоры с Netflix о втором и третьем сезонах, - сказал Дон-хёк. - В ближайшее время мы достигнем результата". Режиссер впервые заговорил о третьем сезоне после того, как в ноябре подтвердил намерение снять второй сезон "Игры в кальмара".

Сериал дебютировал на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по количеству просмотров. "Игра в кальмара" возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США. В сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.

"Игра в кальмара" завоевала американскую кинопремию "Готэм" и номинирована на "Золотой глобус".