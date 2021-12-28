Сеть "Каро" откроет четыре новых кинотеатра в Москве до конца декабря

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Четыре новых многозальных мультиплекса "Каро" откроются до Нового года в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети кинотеатров.

Кинотеатры откроются в районных центрах "Место встречи" девелоперской компании ADG group, которая в 2015 году начала проект реконструкции более 30 устаревших московских кинотеатров, расположенных в густонаселенных районах столицы. Новые площадки "Каро 4 Высота", "Каро 4 Нева", "Каро 5 Марс", "Каро 5 Рассвет" начнут работу до конца декабря.

Как отметил председатель совета директоров "Каро" Пол Хет, российский рынок проката лидирует в Европе и продолжает бить допандемийные рекорды. "Зрители действительно дорожат возможностью посмотреть кино на большом экране. Чтобы сделать этот опыт еще приятнее, мы открываем еще больше площадок, соответствующих всем стандартам кинотеатров нового поколения", - подчеркнул он.

В кинотеатрах будет также доступен сервис "Ключи от зала", который предлагает бронирование целого зала с заказом фильма из библиотеки для проведения частного просмотра.

"Мы очень ответственно относимся к безопасности наших гостей, и поэтому большинство процессов в кинотеатре автоматизированы. И кинобилеты, и продукцию кинобара можно приобрести онлайн. В ближайшее время наших гостей ждет 10 семейных фильмов, четыре комедии, спортивная драма, приключения, фестивали и ретроспективы мировой классики", - рассказала президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова, которую процитировали в пресс-службе.