"Иван Денисович" и "Серебряные коньки" вошли в шорт-лист "Золотого орла"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пять российских картин, среди которых "Иван Денисович" Глеба Панфилова, "Серебряные коньки" Михаила Локшина и "Уроки фарси" Вадима Перельмана, вошли в короткий список номинантов на премию "Золотой орел" в категории "Лучший фильм". Об этом сообщает во вторник пресс-служба награды.

"Национальная Академия кинематографических искусств и наук России подводит итоги первого тура голосования и представляет номинантов премии "Золотой орел" за 2021 год", - говорится в сообщении.

В категории "Лучший фильм" также представлены блокбастер "Огонь" Алексея Нужного и драма "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Последний проект включили и в номинацию "Лучший сценарий", конкуренцию ему составляют картины "Серебряные коньки" и "Уроки фарси".

Претендовать на звание лучшего режиссера будут Глеб Панфилов, Михаил Локшин, Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Среди номинанток на приз за лучшую женскую роль оказались Анна Михалкова ("Дело"), Ирина Старшенбаум ("Общага") и Мария Аронова ("Пара из будущего"). В аналогичной номинации для актеров представлены Филипп Янковский ("Иван Денисович"), Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал") и Константин Хабенский ("Огонь").

Национальная премия "Золотой орел" в год 20-летия добавила номинацию "Лучший сериал онлайн-платформы", в короткий список этой категории эксперты включили проекты "Вампиры средней полосы" Антона Маслова, "Вертинский" Авдотьи Смирновой и "Пингвины моей мамы" Натальи Мещаниновой.

Церемония награждения состоится 28 января 2022 года. Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года.