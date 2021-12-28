В Белоруссии умер актер из фильмов "Бронзовая птица" и "Кортик" Виталий Быков

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков умер на 81-м году жизни. Об этом сообщил Национальный академический драматический театр имени Максима Горького на своем сайте во вторник.

"Мы потеряли талантливого артиста. Его уход - тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", - говорится в сообщении театра, в котором он проработал почти полвека.

Виталий Быков родился 26 июня 1941 года в латвийском городе Даугавпилсе. В 1964 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. С 1972 года служил в Национальном академическом драматическом театре имени М. Горького, на сцене которого сыграл более 60 ролей. В его репертуаре были работы в пьесах Шекспира, Островского, Мольера.

Быков снялся в большом количестве кинофильмов, среди которых картины "Кортик", "Бронзовая птица", "Знак беды", "В июне 41-го".

Артист за свою творческую деятельность был отмечен благодарностью и почетной грамотой Министерства культуры СССР и президиума ЦК профсоюза работников культуры за активное участие во всесоюзном общественном смотре культурно-шефской работы в Вооруженных Силах СССР, а также за творческие успехи.