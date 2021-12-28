Более миллиона зрителей увидели российское кино в рамках Russian Film Festival

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 1 миллиона зрителей посмотрели российское кино в рамках проекта Russian Film Festival (RFF), "Роскино" планирует расширять географию проекта и его программу в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник.

Проект Russian Film Festival, организованный "Роскино" при поддержке Минкультуры в 2020 году, знакомит зарубежного зрителя с многообразием современного российского кинематографа. "Мы невероятно воодушевлены успехом Russian Film Festival - российские фильмы и анимацию посмотрели более миллиона человек в разных странах мира <...> Также неожиданным "бонусом" стал рост интереса к России как к туристическому направлению: многие зрители после просмотра фильмов хотят приехать в нашу страну, об этом они написали в нашем опросе. Таким образом, недели российского кино способствуют изменению восприятия российского контента, а также повышению как интереса к стране, так и ее туристической привлекательности. У нас амбициозные планы на 2022 год: мы намерены сделать RFF ежегодным традиционным фестивалем, и, конечно, уже сейчас работаем над расширением географии и программы", - процитировали в пресс-службе гендиректора компании Евгении Марковой.

Она добавила, что "Роскино" поделится результатами фестиваля с представителями индустрии, для которых показатели (страны-лидеры, предпочтения по жанрам) являются крайне ценной информацией при планировании географии продаж контента.

"Для нас очень важно расширять присутствие отечественного контента и талантов на международной арене. Беспрецедентные результаты на ведущих мировых кинофестивалях в этом году, яркое участие кинопроизводителей на основных кинорынках говорят о высоком интересе к российской индустрии со стороны профессионального сообщества. И тем важнее, что благодаря Russian Film Festival наши фильмы видят, смотрят, а в некоторых странах с нетерпением ждут простые зрители. Запуск проекта состоялся в непростой год. Но тот опыт по организации фестивалей в разных странах, отклики, которые мы получали по итогам их проведения, говорят о значимости этого начинания для дальнейшего развития киноотрасли", - подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.

О фестивале

С момента запуска проекта Russian Film Festival прошел в 23 странах мира. Всего зарубежным зрителям показали 52 фильма, среди которых "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Француз" Андрея Смирнова, "Текст" Клима Шипенко, "Лед" Олега Трофима, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "На острие" Эдуарда Бордукова, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой и другие проекты. Больше всего зрителей посмотрели отечественные проекты в 2021 году в Индии почти 700 000 зрителей за шесть недель.

В статистике зрительских предпочтений лидируют комедии, на втором месте - драмы, на третьем - фильме о спорте. В рамках онлайн-показов большим спросом пользовались картины, ориентированные на массового зрителя, а на офлайн фестивалях в лидерах были более авторские проекты.