"Майор Гром" вошел в топ-20 самых просматриваемых на Netflix фильмов в 2021 году

ТАСС, 28 декабря. Российская картина "Майор Гром: Чумной доктор" режиссера Олега Трофима заняла 20-ю строчку в рейтинге самых просматриваемых на стриминговом сервисе Netflix фильмов в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные портала FlixPatrol , который отслеживает предпочтения подписчиков стриминговых сервисов.

На протяжении года фильм входил в топ-10 Netflix почти в 30 странах. Наибольшей популярностью лента пользовалась у зрителей в Колумбии, Бразилии, Индии, Чехии, Италии, Франции, Германии, Словакии, Турции.

"Майор Гром" стал доступен для зарубежной аудитории Netflix в июле 2021 года, в российском сегменте Netflix картина появилась еще в мае. После премьеры в иностранном сегменте площадки российской картине удалось возглавить национальные топы сервиса в Бельгии, Бразилии, Венгрии, Италии, Испании, Чехии, Швейцарии, в ряде стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

"Майор Гром: Чумной Доктор" создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble и вышел в прокат весной 2021 года. Фильм повествует о майоре полиции Игоре Громе, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Главную роль в проекте исполнил Тихон Жизневский.