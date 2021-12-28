Вдовиченков и Раппопорт примут участие в театральном фестивале BALKON

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Городской театральный фестиваль BALKON в пятницу онлайн откроет четвертый сезон, в котором примут участие актеры Владимир Вдовиченков и Ксения Раппопорт, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Урал, Сибирь, Дальний Восток - великие регионы, которые мы объединяем театром. Новый сезон Balkon.fest - про объединение. Это актеры разных театров, читающие произведения и выходящие на улицы в Екатеринбурге, Красноярске и Хабаровске. Мы не просто расширяем географию, мы идем вглубь, пускаясь в путешествие через доку-драму и узнавая города изнутри вместе с местными театрами", - привели в пресс-службе слова креативного продюсера проекта Александры Филиппенко.

В рамках фестиваля балконы городских зданий превращаются в сценические пространства, с которых артисты читают стихи. Уже четвертый сезон театрально-поэтические спектакли на балконах выходят в онлайн-формате. Посмотреть выпуски можно на Youtube-канале проекта. В новом сезоне, старт которого намечен на новогоднюю ночь, 31 декабря, организаторы фестиваля намерены познакомить зрителей с авторами и архитектурой городов Урала, Сибири и Дальнего Востока России.

Так, Владимир Вдовиченков, Ксения Раппопорт, Марьяна Спивак, Денис Шведов и другие актеры прочтут стихи авторов родом из Екатеринбурга, Красноярска и Хабаровска. Один из выпусков будет посвящен 100-летию со дня рождения Юрия Левитанского: Ольга Бодрова исполнит стихотворение "К морю стремился, морем дышал на юге", отметили в пресс-службе.

Помимо традиционных видеороликов, в новом сезоне в социальных сетях проекта состоится премьера трех документальных фильмов нового формата. "Нашим героям - актерам и рассказчикам - предстоит эксперимент, где театр проверяется жизнью, а жизнь - театром. Для этого мы предложим актерам спуститься со своих сцен и оказаться внутри самой жизни: за прилавком продуктового магазина, на рыбацком причале, примерив обстоятельства и речь настоящих городских жителей", - сообщили организаторы. В то же время на сцену они пригласят жителей города, готовых рассказать свои истории без посредничества литературного или театрального образа.

BALKON - это театральный фестиваль, превращающий городские балконы в сценические пространства для камерных и масштабных перформансов. Один балкон подразумевает одно выступление артиста, который декламирует произведение поэзии. Локациями фестиваля становятся балконы как современных зданий, так и исторических особняков.