Новый сезон сериала "Триггер" выйдет на "Кинопоиске" 7 января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьера нового сезона психологической драмы "Первого канала" "Триггер" с Максимом Матвеевым в роли психолога с неординарным подходом к решению проблем клиентов выйдет 7 января 2022 года на "Кинопоиске", позднее его покажут в телевизионном эфире. Об этом сообщает в среду пресс-служба онлайн-кинотеатра.

"Триггер" на Кинопоиске - продолжение эксперимента Первого канала, в рамках которого ключевые премьеры представляются сначала в цифровой среде, а затем в телевизионной. Как уже показала практика, это привлекает к проекту как классического, так и "платформенного" зрителя, у каждого из которых сложилась своя традиция смотрения", - процитировали в пресс-службе главного продюсера кинопоказа "Первого канала" Сергея Титинкова.

Пилотную серию проекта показали в Каннах в 2018 году на ежегодном рынке аудиовизуальной продукции MIPCOM. Российская премьера сериала состоялась в феврале 2020 года на "Первом канале". "Триггер" получил премии "Золотой орел" в номинациях "Лучший телевизионный сериал" и "Лучший актер на ТВ", его зрительский рейтинг на "Кинопоиске" - 7,8. Производством картины занималась продюсерская компания "Среда".

"Мы верим, что продолжение "Триггера" ждет такой же успех, как и первый сезон, и именно поэтому выпускаем его в новогодние каникулы, когда премьеру сможет оценить максимальное число наших подписчиков. Вместе с "Первым каналом" мы планируем и дальше развивать эту франшизу - так что у любимых героев "Триггера" впереди еще много захватывающих поворотов судьбы", - подчеркнула директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.

О втором сезоне

Сериал рассказывает о психологе Артеме Стрелецком - стороннике шоковой терапии. Он постоянно провоцирует клиентов и намерено выталкивает из зоны комфорта, чтобы решить их проблемы. В продолжении проекта Стрелецкий решает выйти из клиники, где он провел больше года, восстанавливаясь после гибели близкого человека.

Над вторым сезоном "Триггера" работали шоураннер и автор идеи Александра Ремизова, автор сценария Андрей Золотарев, оператор Николай Богачев. Режиссером-постановщиком выступил Игорь Твердохлебов.

По словам исполнителя главной роли Максима Матвеева, во втором сезоне его герой еще активнее включается в жизнь пациентов, поскольку это дает ему возможность "чувствовать себя нужным". "Он остается таким же человеколюбом, потому что только человек сочувствующий, сопереживающий и, самое главное, сострадающий другим может заниматься тем, чем занимается Стрелецкий. <...> Он очень хотел бы исцелить самого себя, выйдет ли это у него - я не знаю, но очень ему сопереживаю и хочу, чтобы у него все получилось", - пояснил актер.

Также к работе над проектом вернулись Светлана Иванова, Роман Маякин, Игорь Костолевский и другие артисты. К постоянному актерскому составу присоединятся Лена Тронина в роли новой пациентки Стрелецкого, Андрей Мерзликин в роли главного врача клиники и Сергей Гилев в роли следователя.

Второй сезон состоит из 16 эпизодов, которые будут выходить раз в неделю. Первый сезон сериала вернется на Кинопоиск в марте 2022 года и будет доступен по подписке Плюс.