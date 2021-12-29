В музее Пушкина в Петербурге выставили первое издание "Толкового словаря" Даля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Во всероссийском музее А.С. Пушкина открылась выставка, посвященная деятельности В.И. Даля. Посетители смогут увидеть первое издание "Толкового словаря" и познакомиться с другими, менее известными, трудами писателя.

"Это выставка книжная, она оснащена текстами, которые рассказывают о личности Даля в целом, потому что это был не только автор толкового словаря. Это был моряк по своему первому образованию, а по второму - доктор. Это был не только собиратель слов, пословиц и поговорок, но он собирал лубки, записывал сказки, был членом-корреспондентом академии наук по разделу естествознания", - рассказала куратор выставки Татьяна Волохонская.

Помимо первого издания "Толкового словаря", на выставке представлены "Словарь Академии Российской" 1789-1794 годов и "Словарь церковно-славянского и русского языка" 1847 года. Создавая свой труд, Даль опирался на эти словари, в чем-то спорил с ними, а в чем-то дополнял. Среди экспонатов также первая русская энциклопедия - "Энциклопедический лексикон", в которую вошли научные статьи Даля, и литературные произведения, которые он публиковал под псевдонимом Казак Луганский.

Выставка продлится до 28 января, вход для всех посетителей свободный.