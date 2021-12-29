Главным режиссером Театра на Таганке назначили Юрия Муравицкого

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Юрий Муравицкий стал главным режиссером Театра на Таганке. На эту должность его назначила директор театра Ирина Апексимова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"После успешных постановок спектаклей "Вишневый сад. Комедия" и "Lё Тартюф. Комедия" директор театра Ирина Апексимова ввела должность, на которую назначила Юрия Муравицкого главным режиссером Театра на Таганке. Назначение Юрия Муравицкого на новую для Театра на Таганке должность главного режиссера призвано поддержать развитие творческой программы воссоединившейся труппы легендарного театра", - говорится в сообщении.