В Нижнем Новгороде состоялась премьера иммерсивного спектакля "Кузница снежинок"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Премьера иммерсивного мультимедийного спектакля "Кузница снежинок" для детей и взрослых состоялась в среду в здании Манежа на территории Нижегородского кремля. Представления будут проходить до 9 декабря в рамках фестиваля "Новогодняя столица России - 2022".

"Кузница снежинок", одновременно и локальная, и международная <...>, проводит ребенка через локальные контексты и рассказывает новогоднюю историю о важности семьи. Потому что в самом начале семьи разъединяются и их задача, пройдя через какое-то количество испытаний, сделать снежинку и вновь воссоединиться", - рассказал замгубернатора, министр культуры региона Олег Беркович.

По сюжету Бабушка и ее внук Ваня никак не могут договориться, что важнее - чудеса или современные технологии. Они ссорятся и вместе со зрителями идут на экскурсию по кузнице снежинок разными путями - команда Вани попадает в прошлое, команда Бабушки - в будущее. Задача героев - собрать первую в мире нетающую снежинку и постараться понять друг друга, поверить в чудо и подружиться с современными технологиями.

Автор концепции спектакля Артем Мещеряков добавил, что в основу идеи лег так называемый нижегородский дуализм. "Мы хотели соединить ремесленнический блок, которым славится Нижний Новгород, и соединить технологическую основу. <...> У нас две части города - заречная и нагорная, у нас два основных направления развития - технологичная и промысловая, на стыке двух этих миров мы существуем", - рассказал Мещеряков.

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде, который получил титул "Новогодней столицы России - 2022", проходят на нескольких площадках, включая Нижегородский кремль, пешеходную улицу Большую Покровскую и Нижегородскую ярмарку, также организованы площадки в каждом районе города.