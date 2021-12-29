Спектакль по мотивам фильма Кустурицы поставят в Театре на Таганке

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий, назначенный на эту должность в среду, намерен поставить "Гамлета" по Уильяму Шекспиру и спектакль "Черная кошка, белый кот" по сценарию Эмира Кустурицы.

"Первое, чем мы займемся, - начнем работать над очень таким необычным для театра текстом, это будет впервые в театре, мы представим спектакль по сценарию Эмира Кустурицы "Черная кошка белый кот". И второе название - "Гамлет". Я думаю, что вернуть "Гамлета" в стены "Таганки" - это тоже хорошая идея", - сказал главный режиссер журналистам в среду.

Он рассказал, что познакомился с Кустурицей. "И он как бы благословил. Вопрос сейчас только с авторскими правами на музыку", - добавил режиссер.

Он поблагодарил директора театра Ирину Апексимову за оказанное доверие, отметив, что это большая ответственность и большая честь.

Юрий Муравицкий - лауреат премии "Золотая маска", премий "Сделано в России", Herald Angel Award, Total Theatre Award в номинации Innovation, Experimentation and Playing with Form Эдинбургского Фринджа. Актер, режиссер, драматург, педагог.

В 2021 году артисты Театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки", которые раньше были единой труппой, объединились в спектакле "Земляничная поляна", премьера которого состоялась 30 сентября - в день рождения основателя театра Юрия Любимова. 8 октября 2021 года Ирина Апексимова сообщила об объединении Московского театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки". Таким образом завершился раскол Таганки, длившийся почти 30 лет.