Панорама Франца Рубо "Штурм аула Ахульго" будет экспонироваться в дагестанском музее

МАХАЧКАЛА, 29 декабря./ТАСС/. Эскиз панорамы известного художника Франца Рубо "Штурм аула Ахульго" будет экспонироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой. Увидеть панораму дагестанцы смогут уже в конце января, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня в ходе встречи председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова и бизнесмена Камиля Халилова стало известно, что эскиз панорамы известного художника Франца Рубо "Штурм аула Ахульго" будет экспонироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой. Увидеть панораму дагестанцы смогут уже в конце января", - сказал собеседник агентства.

Ранее эскиз картины о событиях Кавказской войны Халилов приобрел в лондонском аукционном доме Christie’s.

"Сегодня эскиз был перевезен в Дагестан. Абдулпатах Амирханов поблагодарил Камиль Халилова за такое решение, отметив, что это важное событие для республики", - добавили в пресс-службе.