Симфонисты и рок-певцы Петербурга сообща подготовили новогоднюю программу-сюрприз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Классика и рок-музыка прозвучат в четверг в предновогоднем концерте, в котором впервые выступят вместе Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр (СПб ГАСО) и молодежная вокальная группа Plusfive. Вечер-сюприз пройдет во Дворце Белосельских-Белозерских под управлением художественного руководителя оркестра заслуженного артиста России Александра Титова.

"Инициатива такого концерта исходила от меня. Артисты группы Plusfive хорошо поют, и мне показалось интересным соединить наши возможности в одной программе. Тем более, что предновогодняя атмосфера очень на это настраивала. В основном это будет популярная киномузыка - "Пираты Карибского моря", "Розовая пантера" <...>. Для ряда сочинений мы сделали совместные оркестровки, и на репетициях это звучало интересно", - сказал корреспонденту ТАСС маэстро Титов.

Особенность группы Plusfive - импровизация, рождение новой музыки непосредственно в момент исполнения на сцене. Коллектив был признан лучшим в жанре a cappella (вокальная группа, выступающая без музыкального сопровождения) в России и ближнем зарубежье по версии Международного фестиваля "Московская весна A Cappella 2018".

"На этот раз мы хотим отойти от привычного формата выступлений и создать небольшое шоу. Оркестровщики взяли наши песни и разложили их на инструменты. Поэтому мы думаем, что у нас получилась объемная программа, ведь на сцене будет симфонический оркестр и наши пять поющих голосов", - говорит руководитель группы Plusfive Владимир Мгерян.

Симфонический оркестр под руководством Александра Титова известен не только своими академическими концертами, где звучит в том числе современная музыка, но и экспериментами на пересечении музыкальных стилей. Так, в программе этого сезона в концерте петербуржцев прозвучало сочинение Jazz Rockocо московского композитора Александра Розенблата, создавшего свою версию Вариаций на тему рококо Петра Чайковского для виолончели с оркестром.