Команда из КБР приступила к съемкам документального фильма "По следам адмирала Головко"

НАЛЬЧИК, 30 декабря. /ТАСС/. Команда из Кабардино-Балкарии приступила к съемкам документального фильма "По следам адмирала Головко" об уроженце северо-кавказской республики, бессменном командующем Северного флота во время Великой Отечественной войны Арсении Головко. Об этом рассказала ТАСС автор идеи Джамиля Кучукова, получившая грант Росмолодежи на реализацию своего проекта.

Два оператора и три участника проекта в декабре посетили Мурманск, взяли интервью у командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, побывали с экскурсией на легендарной крейсерской дизель-электрической подводной лодке К-21, ставшей теперь музеем. Съемки картины продолжатся на родине Арсения Головко - в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

"Благодаря нашей поездке в Мурманск я поняла, что наш земляк был гениальным человеком, теперь мне особенно хочется рассказать об этом жителям республики, жителям всей страны. Мы поднимем в картине не только историю боевых заслуг Головко, но и расскажем про то, каким он был мужем, отцом, другом. В Санкт-Петербурге мы, несомненно, посетим Адмиралтейство, в Москве обязательно побываем в театре и расскажем о советской и российской актрисе театра и кино - Кире Головко. Кроме того, планируем встретиться с дочкой и внуками адмирала", - рассказала Кучукова.

Москву и Санкт-Петербург команда рассчитывает посетить уже в первой половине следующего года. После чего начнется обработка материала и постпродакшн. "Рассчитываем, что уложимся в короткий срок. Постараемся, чтобы летом фильм, рассчитанный где-то на 40 минут, уже был готов", - отметила собеседница агентства.

Память о земляке

Идея увековечивания памяти уроженца Кабардино-Балкарии, великого адмирала Арсения Головко, появилась у инициативной группы из республики уже давно. Так, в 2020 году, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в центральной части Нальчика на улице, названной в честь Головко, был открыт сквер его имени. В торжественном открытии сквера с бюстом приняли участие глава КБР Казбек Коков, а также дочь и внучка адмирала, которые приехали в Нальчик специально к мероприятию.

На истории со сквером никто останавливаться не хотел. "Вместе с Темиржаном Байсиевым - инициатором создания сквера с памятником - мы решили, что могли бы сделать что-то более масштабное. Нам захотелось поговорить со всеми сопричастными к жизни и истории гениального земляка и поведать об этом нашей молодежи", - поделилась автор идеи, отметив, что команда получила разрешение на съемки картины от Натальи Арсеньевны Головко.

Дочь Головко в беседе с корресподентом ТАСС рассказала, что знала об идее организовать съемки, но не ожидала, что они начнутся так быстро. "Поддерживаю всей душой эту идею, мне очень понравилось название и сама идея, но мне казалось, что это будет когда-нибудь, не думала, что ребята так быстро приступят к съемкам. Но у ребят слова с делом не расходятся - они уже совершили этот потрясающий бросок "от южных гор до северных морей". Кольский - очень суровый край, я была там несколько раз летом, и то дух захватывало от этого свинцового моря, скал, ветров, а зимой, наверное, еще краше - северное сияние, полярная ночь", - поделилась Наталья Головко.

Дочь адмирала вспоминает, что благодаря подвигу 34-летнего командующего в Великой Отечественной войне, врагам не удалось продвинуться, границы на Севере остались нерушимы. "И, честно говоря, мне кажется, по разным причинам этот подвиг североморцев немного недооценен и приглушен. И так радостно видеть, как на малой родине моего отца - в Кабардино- Балкарии - его земляки не только трепетно и с любовью хранят память о нем, как в удивительно теплом и уютном музее Прохладного, но и осмысливают, пропускают через себя, соединяют с современностью, заново открывают для молодежи. Уверена, что документальный характер проекта фильма "По следам адмирала Головко" позволит более свободно, более лично, и основываясь на документах, фактах и личных сегодняшних впечатлениях, выразить свои ощущения и мысли", - прокомментировала дочь адмирала.

Создатели фильма надеются, что проект поможет сохранить историческую память и популяризировать патриотическое воспитание. "Проект направлен на восстановление исторической справедливости, так как подвиги адмирала, на наш взгляд, недооценены. Адмирал Арсений Головко, возглавив Северный флот в таком молодом возрасте, добился высот в тяжелое для страны время. История его жизни - это образец для молодого поколения", - прокомментировал ТАСС участник съемочной группы Байсиев.

По словам автора проекта Кучуковой, команда рассчитывает, что фильм выйдет в прокат на телеканалах в Мурманской области и других регионах страны, включая федеральные каналы и спутниковое ТВ. "В дальнейшем рассчитываем презентовать фильм на местных и мировых конкурсах документальных фильмов. Такого рода проекты могут послужить началом цикла документальных фильмов о великих полководцах и людях, прославивших нашу страну", - сказала она.

Об адмирале Арсении Головко

Головко Арсений Григорьевич - советский военачальник, адмирал. Родился в станице Прохладной Терской области, ныне это город Прохладный Кабардино-Балкарии. В Великую Отечественную войну командующий Северным флотом (1940-1946). Начальник Главного штаба ВМФ (1947-1950), Морского Генерального штаба (1950-1952), командующий Балтийским флотом (1952-1956). Умер в возрасте 55 лет в 1962 году.