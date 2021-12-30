В Белоруссии умер дирижер Михаил Козинец

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Народный артист Белоруссии, кавалер ордена Франциска Скорины, один из крупнейших представителей современного музыкального искусства республики Михаил Козинец умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает Белорусская государственная филармония в четверг на своей странице в Facebook.

"30 декабря перестало биться сердце выдающегося дирижера и общественного деятеля, народного артиста Беларуси Михаила Антоновича Козинца. Белорусское искусство понесло невосполнимую утрату", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что Козинец являлся старейшиной дирижерской школы страны, "был одной из самых значимых фигур в истории белорусского музыкального искусства последних десятилетий".

Ректор Белорусской государственной академии музыки (БГМА) Екатерина Дулова назвала большой утратой для белорусского музыкального искусства и образования смерть Михаила Козинца. "Михаил Антонович уникален тем, что прошел жизненный путь, который повторить фактически невозможно. Человек, родившийся в небольшой деревушке, в итоге достиг больших высот, став народным артистом Беларуси, двадцать лет возглавлял Белорусскую академию музыки", - отметила Дулова в беседе с корреспондентом ТАСС.

Она также напомнила, что Козинец стоял за дирижерским пультом Государственного народного оркестра БССР, а затем оркестра имени Жиновича. "Это, конечно, страница истории, которая навсегда останется вписанной в белорусскую культуру, искусство и музыкальное образование", - сказала Дулова. Ректор БГМА также считает ценным, что Козинец "серьезно и глубоко думал о молодых музыкантах, деятелях науки, которые его окружали, он стремился привести в музыкальную культуру и искусство настоящих профессионалов".

На протяжении многих лет Козинец был профессором Белорусской государственной академии музыки, создателем и руководителем оркестра "Молодая Беларусь", ректором академии. Он посвятил почти 50 лет Национальному академическому народному оркестру, был его главным дирижером и художественным руководителем с 1975 года. Под его руководством подготовлены сотни концертных программ, исполнены многочисленные премьеры белорусских сочинений, поставлены концерты-спектакли.

За выдающийся вклад в развитие белорусской и советской музыкальной культуры он был удостоен Государственной премии Белоруссии и премии "За духовное возрождение", медали Франциска Скорины, ордена Дружбы народов и ордена Почета.