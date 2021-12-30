Мамед Агаев покинул пост директора Театра сатиры

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Мамед Агаев покинул пост директора Московского академического театра сатиры. По собственному желанию, новый директор пока не назначен, сообщил в четверг на сборе труппы художественный руководитель театра Сергей Газаров.

"Мамед Агаев покинул театр <…> Мне был нежелателен его уход, но это было его решение. Хочу поблагодарить Мамеда Гусейновича за отношение к театру", - сказал худрук. Он назвал Агаева выдающимся менеджером. "Это большой, серьезный менеджер, который сохранил этот театр в лучшем виде", - отметил Газаров.

Агаев работал в театре с 1985 года на должностях главного администратора, помощника директора, заместителя директора, директора-распорядителя, а с ноября 1992 года являлся директором Московского академического театра сатиры.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, кто займет пост директора, Газаров сказал: "Пока не знаю". Он сообщил, что решение по этому вопросу примет департамент культуры Москвы.

В театре, по его словам, появится структура развития и продвижения, а также будет организован Фонд Театра сатиры. "Будем организовывать Фонд Театра сатиры, куда будем привлекать людей, желающих помочь", - сообщил он.

Как сообщил портал мэра Москвы, 28 декабря приказом департамента культуры города "Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры", руководить объединенным театром будет Сергей Газаров.