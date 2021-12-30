Аллея звезд может появиться перед Московским академическим театром сатиры

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Фасад Театра сатиры планируется обновить к 100-летнему юбилею театра, перед зданием может появиться Аллея звезд, сообщил в четверг на сборе труппы художественный руководитель Сергей Газаров.

"Я очень хотел бы, чтобы мы к столетию театра облагородили нашу всю входную группу и фасад. Я уже начал разговаривать с дизайнерами и архитекторами", - сказал он.

Также худрук высказался за создание Аллеи славы перед зданием. "Этот театр расположен слишком удачно для того, чтобы не сделать здесь Аллею славы", - отметил Газаров, добавив, что там должны быть фамилии людей, которые создавали этот театр и сегодня работают в нем.

Театр основан в 1924 году, отметит столетие 1 октября 2024 года. В этом же году исполнится 115 лет со дня рождения бывшего худрука Валентина Плучека, с именем которого был связан яркий период Театра сатиры. Он занимал пост худрука с 1957 по 2000 год.

"В 2024 году будет 115 лет со дня рождения Плучека. Мне кажется, что театр должен как-то подготовиться к этому событию. Давайте думать все вместе, как это отметить", - призвал худрук. Формат, по его словам, будет определен позже, это может быть спектакль, концерт или какая-то иная форма.

Также планируется постановка, в основу которой лягут книги президента Театра сатиры Александра Ширвиндта о жизни театра. "Практически сейчас уговариваем его сделать спектакль. <…> Это должен быть не творческий вечер, а именно спектакль с декорациями, артистами, персонажами", - сказал Газаров.

Из истории Театра сатиры

Театр сатиры родился 1 октября 1924 года, когда в подвальном этаже дома 10 в Большом Гнездниковском переулке был сыгран первый спектакль. Им стало обозрение "Москва с точки зрения", которое, как было указано на афише, имело "целью дать сатирическое отображение Москвы сегодняшнего дня".

С тех пор "обозрения" стали ведущим жанром репертуара нового театра. Театр не ограничивался сатирическими шоу. За время своего существования он показал зрителям сотни спектаклей, многие из которых вошли в золотой фонд российского театра, а некоторые стали легендами.