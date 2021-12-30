Более 5,4 тыс. сеансов провели в кинотеатре "Художественный" после реставрации

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Свыше 5,4 тыс. сеансов провели в кинотеатре "Художественный" в Москве, который возобновил свою работу после реставрации 9 апреля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Мы провели свыше 5,4 тыс. киносеансов с момента открытия. В частности, мы провели 51 премьеру. Помимо этого, за это время посетители кинотеатра купили почти 182,5 тыс. билетов, а самым популярным фильмом стал "Дом Gucci", - рассказал собеседник агентства.

Помимо кинопоказов, в "Художественном" регулярно проходят экскурсии по четвергам, пятницам и выходным. Гостям рассказывают, как строили, перестраивали и реставрировали старейший кинотеатр Москвы в последние 111 лет. За все это время экскурсии посетили более 1,5 тыс. человек. "Свыше 4,9 тыс. человек посетили нашу читальню от библиотеки им. Н. А. Некрасова ", - уточнил собеседник агентства.

О кинотеатре

"Художественный" - старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году. Является объектом культурного наследия регионального значения. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 1930-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы.