Студия Горького произвела 17 докфильмов в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Киностудия имени Горького в 2021 году создала 17 документальных фильмов и 60 часов научно-популярного контента, а также завершила съемки двух собственных полнометражных фильмов - подросткового хоррора "Кукольник" и мистического триллера "Детектор". Об этом рассказала ТАСС в четверг гендиректор студии Юлиана Слащева.

"В прошедшем году мы произвели 17 документальных фильмов общим хронометражом 4 тыс. минут и еще 60 часов уникального научно-популярного контента. Несмотря на ограничения, съемки проходили в 15 российских городах, состоялись экспедиции в Бразилию, Сирию, Румынию, Молдову, Францию, США, Канаду, Англию, Гвинею, Италию, Сенегал", - рассказала Слащева.

Три документальных проекта студии - "Горянки", "Набережная" и "Верните мои руки" - участвовали в кинофестивалях по всему миру и удостоились наград за рубежом. Кроме этого, на видеосервисе "Кинопоиск" состоялась премьера возрожденного в новом формате киножурнала "Хочу все знать!", во "ВКонтакте" вышел созданный в рамках нацпроекта "Культура" сериал "Советский дизайн", на Okko показали документальный фильм-портрет "Лида" о соучредителе и директоре по развитию фонда "Дом с маяком" Лиде Мониава и первую серию нового восьмисерийного проекта об искусственном интеллекте "ИИнтеллект. Начало".

"По направлению производства игрового кино мы завершили съемки двух собственных фильмов при поддержке Министерства культуры России. Это подростковый хоррор "Кукольник" с Марией Мироновой и Витой Корниенко и мистический триллер режиссера Костаса Марсаана "Детектор" с Кириллом Кяро и Екатериной Вилковой. А также завершили съемки семейной комедии Егора Кончаловского "Мой папа - вождь!" с Дмитрием Нагиевым совместно с компанией "Окапи Продакшн", - добавила собеседница агентства.

Официальный YouTube-канал студии собрал более 500 тыс. подписчиков, количество просмотров достигает 140 млн. Фильмы золотой коллекции доступны практически на всех российских цифровых платформах. Их также увидят зрители Монголии, Англии, США, Чехии и Словакии.